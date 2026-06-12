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Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez

Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez

Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Orthez

Visite-parcours Sur les traces du béret

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Visite guidée de l’exposition Ce qui couvre .
17h, médiathèque visite commentée de l’exposition Au fil du béret avec Sara de Barnabé-la Manufacture de bérets qui expliquera les étapes de fabrication de ce célèbre couvre-chef.   .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 

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English : Visite-parcours Sur les traces du béret

L’événement Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn

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