Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez
Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez jeudi 16 juillet 2026.
Orthez
Visite-parcours Sur les traces du béret
Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Visite guidée de l’exposition Ce qui couvre .
17h, médiathèque visite commentée de l’exposition Au fil du béret avec Sara de Barnabé-la Manufacture de bérets qui expliquera les étapes de fabrication de ce célèbre couvre-chef. .
Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12
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English : Visite-parcours Sur les traces du béret
L’événement Visite-parcours Sur les traces du béret Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn
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