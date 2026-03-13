L’été au Château Campement militaire et lancer de haches Rue Moncade Orthez

Orthez

L’été au Château Campement militaire et lancer de haches

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez le lancer de hache, une discipline qui demande adresse, force et précision avec l’association À la hache ! Animation lancer de haches doubles pour les adultes et haches non-coupantes pour les enfants.

Exposition de haches de guerre et de casques.

Découvrez également l’équipement typique d’une petite troupe seigneuriale en déplacement avec l’association Qu’em Biarnès. Lors de cette visite, vous aurez l’occasion d’assister à des démonstrations de tir à l’arc ou à l’arbalète, d’allumage d’un feu à l’aide d’un briquet médiéval ou d’artisanat de campagne (réparation des matériels, cuirs, mailles…).

La troupe en arme déambulera au milieu des visiteurs afin de s’assurer que l’ordre règne sur le site. Il n’est pas rare que des brigands soient découverts et capturés lors de ces patrouilles…

11h et 16h démonstration de combats (45 min environ) .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : L’été au Château Campement militaire et lancer de haches

L’événement L’été au Château Campement militaire et lancer de haches Orthez a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn