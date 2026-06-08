Concert Amine Belayachi Rue Moncade Orthez

Orthez

Concert Amine Belayachi

Rue Moncade Château Moncade Terrasse Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

18h30 à 19h et de 19h15 à 19h45 Amine Belayachi propose un concert mêlant mélodies arabo-andalouse et créations originales. Un projet artistique et culturel qui tisse un lien harmonieux entre tradition et modernité.

Tout public Sur inscription (jauge limitée). .

Rue Moncade Château Moncade Terrasse Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

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English : Concert Amine Belayachi

L’événement Concert Amine Belayachi Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn