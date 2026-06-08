Concert Amine Belayachi Rue Moncade Orthez
Concert Amine Belayachi Rue Moncade Orthez mercredi 15 juillet 2026.
Orthez
Concert Amine Belayachi
Rue Moncade Château Moncade Terrasse Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
18h30 à 19h et de 19h15 à 19h45 Amine Belayachi propose un concert mêlant mélodies arabo-andalouse et créations originales. Un projet artistique et culturel qui tisse un lien harmonieux entre tradition et modernité.
Tout public Sur inscription (jauge limitée). .
Rue Moncade Château Moncade Terrasse Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
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English : Concert Amine Belayachi
L’événement Concert Amine Belayachi Orthez a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn
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