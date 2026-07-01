AGENDA · Orthez
Atelier fraicheur Résidence Domitys Orthez
lundi 27 juillet 2026 · Résidence Domitys · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Atelier fraicheur
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Atelier Aloé Vera pour se rafraichir.
Sur réservation. .
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Atelier fraicheur
L’événement Atelier fraicheur Orthez a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Coeur de Béarn
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