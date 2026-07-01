Atelier fraicheur Résidence Domitys Orthez

Informations pratiques

Orthez

Atelier fraicheur

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Atelier Aloé Vera pour se rafraichir.

Sur réservation. .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Atelier fraicheur

L’événement Atelier fraicheur Orthez a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Coeur de Béarn