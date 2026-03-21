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Apéro-Plage Saint-Aubin-sur-Mer

Apéro-Plage Saint-Aubin-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Club de voile

Ville : 14750 Saint-Aubin-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Aubin-sur-Mer

Apéro-Plage

Club de voile Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Des soirées en bord de mer animées par un DJ, des concerts pour profiter d’une ambiance détendue au coucher du soleil, les pieds dans le sable
Des soirées en bord de mer animées par un DJ, des concerts pour profiter d’une ambiance détendue au coucher du soleil, les pieds dans le sable… Rendez-vous au club de voile !   .

Club de voile Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie   communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Apéro-Plage

Evenings by the sea with a DJ, concerts to enjoy in a relaxed atmosphere at sunset, with your feet in the sand…

L’événement Apéro-Plage Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité

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