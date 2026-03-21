Saint-Aubin-sur-Mer

Apéro-Plage

Club de voile Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Des soirées en bord de mer animées par un DJ, des concerts pour profiter d’une ambiance détendue au coucher du soleil, les pieds dans le sable

Des soirées en bord de mer animées par un DJ, des concerts pour profiter d’une ambiance détendue au coucher du soleil, les pieds dans le sable… Rendez-vous au club de voile ! .

Club de voile Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Apéro-Plage

Evenings by the sea with a DJ, concerts to enjoy in a relaxed atmosphere at sunset, with your feet in the sand…

L’événement Apéro-Plage Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité