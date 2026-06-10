Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer La Halle Saint-Aubin-sur-Mer
Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer La Halle Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer
La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Dédiée à l’histoire de la station balnéaire, de sa création à aujourd’hui
Saint Aubin sur Mer célèbre cette année ses 175 ans. À cette occasion, rendez-vous à la Halle pour une exposition dédiée à l’histoire de la station balnéaire, de sa création à aujourd’hui. Du 3 au 31 juillet, de 14h à 18h, et ouverte du mercredi au dimanche .
La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
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English : Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer
Dedicated to the history of the seaside resort, from its creation to the present day
L’événement Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
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