Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dédiée à l’histoire de la station balnéaire, de sa création à aujourd’hui

Saint Aubin sur Mer célèbre cette année ses 175 ans. À cette occasion, rendez-vous à la Halle pour une exposition dédiée à l’histoire de la station balnéaire, de sa création à aujourd’hui. Du 3 au 31 juillet, de 14h à 18h, et ouverte du mercredi au dimanche .

La Halle 72 BIS Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer

Dedicated to the history of the seaside resort, from its creation to the present day

L’événement Les 175 ans de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité