Informations pratiques

Niederhergheim

Apéro Polar

6 place de la Mairie Niederhergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Pour tous les amateurs de polars

Une soirée exceptionnelle

Amateurs de polars, curieux de découvrir ce genre littéraire, n’hésitez plus et participez à cet 2ème apéro polar, organisé en partenariat avec Le Festival Sans Nom de Mulhouse. 0 .

6 place de la Mairie Niederhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 14 56 mediatheque@niederhergheim.fr

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English :

For all crime fiction fans

L’événement Apéro Polar Niederhergheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Centre Haut-Rhin Ensisheim