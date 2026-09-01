Apéro Polar Niederhergheim
vendredi 18 septembre 2026 · Niederhergheim
Informations pratiques
Niederhergheim
Apéro Polar
6 place de la Mairie Niederhergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Pour tous les amateurs de polars
Une soirée exceptionnelle
Amateurs de polars, curieux de découvrir ce genre littéraire, n’hésitez plus et participez à cet 2ème apéro polar, organisé en partenariat avec Le Festival Sans Nom de Mulhouse. 0 .
6 place de la Mairie Niederhergheim 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 14 56 mediatheque@niederhergheim.fr
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English :
For all crime fiction fans
L’événement Apéro Polar Niederhergheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Centre Haut-Rhin Ensisheim