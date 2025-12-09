Apéro-quiz à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

Apéro-quiz à l’Art en Partage

L'Art en Partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

L’Art en partage organise une soirée apéro-quiz.

Venez vous défier, dans une ambiance conviviale !

Vous pourrez en profiter pour découvrir l’exposition permanente d’œuvres d’artistes Médocains. .

+33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

