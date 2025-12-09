Apéro-quiz à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil
Apéro-quiz à l'Art en Partage L'Art en partage Vertheuil vendredi 12 décembre 2025.
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
L'Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage organise une soirée apéro-quiz.
Venez vous défier, dans une ambiance conviviale !
Vous pourrez en profiter pour découvrir l’exposition permanente d’œuvres d’artistes Médocains. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
