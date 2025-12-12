Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Requiem de Karl Jenkins

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le premier concert de cette nouvelle édition vous présente un ensemble de chanteurs et musiciens du groupe vocal Hémione avec une soliste soprano et un orchestre de 10 musiciens.

Au programme des extraits du Sabbat Mater de Dvorak , du Requiem de Karl Jenkins et d’autres pièces.

Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.

Petite restauration sur place de 19h à 20h30.

Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .

Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com

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English : Les Soirées Musicales de l’Abbaye Requiem de Karl Jenkins

L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Requiem de Karl Jenkins Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble