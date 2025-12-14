Pas à pas au coeur des richesses du village, parc de l’Abbaye de Vertheuil, Vertheuil

Pas à pas au coeur des richesses du village Dimanche 28 juin, 09h00 parc de l’Abbaye de Vertheuil Gironde

Balade avec café et ravitaillement : 5€, gratuit pour les enfants / Musée : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Dimanche matin départ à 9h dans le parc de l’Abbaye devant le four à pain en fonctionnement, pour une balade guidée, le long de nos rues et chemins à la découverte de sculptures, de monument insolite, de musées originaux. Participation la matinée seule ou la journée… Nous serons en partenariat avec le Garde mémoire et le comité des fêtes et ses animations.

parc de l’Abbaye de Vertheuil Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0607669792 »}]

Suivez notre balade pour découvrir dans nos rues, chemins et monuments toutes les riches sculptures, les curiosités, les musées (des automates, garde mémoire, musée dans le rue)

Amis Abbaye