Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

ce jeune orchestre symphonique originaire de l’Entre 2 Mers composé d’une soixantaine de musiciens, vous interprétera des œuvres de Haendel, Grieg et Khatchatourian, ainsi que des musiques traditionnelles des Balkans, Hongroises, Serbes,….

Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.

Petite restauration sur place de 19h à 20h30.

Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .

Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com

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English :

L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble