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Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM Vertheuil vendredi 14 août 2026.

Adresse : Abbaye de Vertheuil

Ville : 33180 Vertheuil

Département : Gironde

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 70 70 70

Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
ce jeune orchestre symphonique originaire de l’Entre 2 Mers composé d’une soixantaine de musiciens, vous interprétera des œuvres de Haendel, Grieg et Khatchatourian, ainsi que des musiques traditionnelles des Balkans, Hongroises, Serbes,….
Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.
Petite restauration sur place de 19h à 20h30.
Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso.   .

Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92  amisabbayedevertheuil@gmail.com

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English :

L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Voyage avec le JOSEM Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble

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