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Abbaye de Vertheuil : l’envers du décor en visite guidée et photographies, Ancienne abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, Vertheuil

dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne abbaye Saint-Pierre de Vertheuil · Vertheuil

Abbaye de Vertheuil : l’envers du décor en visite guidée et photographies, Ancienne abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, Vertheuil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne abbaye Saint-Pierre de Vertheuil
Adresse
5 Rue des Vergers 33180 Vertheuil
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif
Tarif : 2€ la visite, gratuit jusqu'à 14 ans.

Abbaye de Vertheuil : l’envers du décor en visite guidée et photographies Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne abbaye Saint-Pierre de Vertheuil Gironde

Tarif : 2€ la visite, gratuit jusqu’à 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du site abbatial

Partez à la découverte du site abbatial à travers une visite guidée enrichie par une exposition de photographies actuelles et de cartes postales anciennes.
Ce parcours vous offrira un aperçu de l’envers du décor, ainsi qu’une meilleure compréhension des travaux à réaliser pour préserver et valoriser ce patrimoine.

Ancienne abbaye Saint-Pierre de Vertheuil 5 Rue des Vergers 33180 Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine Abbaye reconstruite en 1766 par les chanoines réguliers de Saint-Augustin qui occupaient cette étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle depuis le XIe siècle. Subsistent le corps central du logis qui abrite les vestiges de l’ancienne salle capitulaire et les deux escaliers du XVIIIe siècle avec leur rampe en fer forgé.
Visite guidée du site abbatial avec exposition de photos actuelles et de cartes postales anciennes , un aperçu de l’envers du décor et des travaux à réaliser .

©c.lefebvre

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