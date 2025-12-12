Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye 1, 2, 3 Goldman

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

6 artistes, chanteurs et musiciens, rendront hommage à Jean-Jacques Goldman pour un concert de 2 heures, inspiré des tournées de cette icône aux multiples talents.

Ce concert participera à la Nuit des Abbayes.

Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.

Petite restauration sur place de 19h à 20h30.

Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .

Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com

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English :

L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye 1, 2, 3 Goldman Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble