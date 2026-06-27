FAM (Festival d’Art en Médoc) Presqu’île de Culture Place Saint-Pierre Vertheuil

Informations pratiques

Vertheuil

FAM (Festival d’Art en Médoc) Presqu’île de Culture

Place Saint-Pierre Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La 6ème édition du Festival d’Art en Médoc débarque le 12 septembre prochain à 13h30 à l’abbaye de Vertheuil !

Au programme théâtre, spectacles de rue, concerts, expositions, ateliers, défilé, visites du patrimoine, jeux, musées…

Comme tous les ans, l’entrée est gratuite sans réservation et pour toute la famille ; dans un cadre historique et bucolique (jardins et salles de l’abbaye de Vertheuil…)

Alors réservez votre agenda pour cet évènement unique en Médoc à partager avec toute la famille !

Gratuit Restauration sur place Pour tout public. .

Place Saint-Pierre Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

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English : FAM (Festival d’Art en Médoc) Presqu’île de Culture

L’événement FAM (Festival d’Art en Médoc) Presqu’île de Culture Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Médoc-Vignoble