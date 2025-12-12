Les Soirées Musicales de l’Abbaye Studio Gospel Vertheuil
Les Soirées Musicales de l’Abbaye Studio Gospel Vertheuil vendredi 7 août 2026.
Vertheuil
Les Soirées Musicales de l’Abbaye Studio Gospel
Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Studio Gospel, c’est un groupe de 7 chanteurs et un pianiste professionnels passionnés, qui interpréteront une vingtaine de standards du Gospel, sous la direction artistique de Martotte Mangnoesing.
Une plongée dans la musique noire-américaine.
Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.
Petite restauration sur place de 19h à 20h30.
Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .
Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com
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English :
L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Studio Gospel Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble
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