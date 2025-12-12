Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Studio Gospel

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Studio Gospel, c’est un groupe de 7 chanteurs et un pianiste professionnels passionnés, qui interpréteront une vingtaine de standards du Gospel, sous la direction artistique de Martotte Mangnoesing.

Une plongée dans la musique noire-américaine.

Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.

Petite restauration sur place de 19h à 20h30.

Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .

Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Studio Gospel Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble