Les Soirées Musicales de l’Abbaye Denis Girault Quintet Vertheuil
Les Soirées Musicales de l’Abbaye Denis Girault Quintet Vertheuil vendredi 24 juillet 2026.
Vertheuil
Les Soirées Musicales de l’Abbaye Denis Girault Quintet
Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Un concert placé sous le signe du swing, de l’improvisation et des standards du jazz, interprété par un quintet complice.
Ambiance Nouvelle-Orléans garantie !
Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.
Petite restauration sur place de 19h à 20h30.
Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .
Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com
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English :
L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Denis Girault Quintet Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble