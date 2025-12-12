Vertheuil

Les Soirées Musicales de l’Abbaye Denis Girault Quintet

Abbaye de Vertheuil Vertheuil Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Un concert placé sous le signe du swing, de l’improvisation et des standards du jazz, interprété par un quintet complice.

Ambiance Nouvelle-Orléans garantie !

Chaque concert est suivi d’un cocktail-dégustation offert avec les viticulteurs de l’appellation Haut-Médoc et Médoc.

Petite restauration sur place de 19h à 20h30.

Billetterie dans les Offices de tourisme Médoc-Vignoble de Lesparre et Pauillac, la Mairie de Vertheuil et Helloasso. .

Abbaye de Vertheuil Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 66 97 92 amisabbayedevertheuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Soirées Musicales de l’Abbaye Denis Girault Quintet Vertheuil a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble