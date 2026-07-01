Soirée Blanche à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil
samedi 25 juillet 2026 · L'Art en partage · Vertheuil
Informations pratiques
Vertheuil
Soirée Blanche à l’Art en Partage
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous convie à sa Soirée Blanche , dans une ambiance rétro.
Dress code Blanc
Entrée libre.
Informations détaillées à venir. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Soirée Blanche à l’Art en Partage
L’événement Soirée Blanche à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Médoc-Vignoble
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