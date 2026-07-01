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Soirée Blanche à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

samedi 25 juillet 2026 · L'Art en partage · Vertheuil

Soirée Blanche à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
L'Art en partage
Adresse
10 rue de Bayle
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif

Vertheuil

Soirée Blanche à l’Art en Partage

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous convie à sa Soirée Blanche , dans une ambiance rétro.
Dress code Blanc
Entrée libre.
Informations détaillées à venir.   .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61  artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Soirée Blanche à l’Art en Partage

L’événement Soirée Blanche à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Médoc-Vignoble

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