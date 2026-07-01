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Vernissage à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil

vendredi 17 juillet 2026 · L'Art en Partage · Vertheuil

Vernissage à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
L'Art en Partage
Adresse
10 Rue de Bayle
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif
0 0 0 Gratuit

Vertheuil

Vernissage à l’Art en Partage

L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en, Partage organise le vernissage de l’artiste céramiste Anne Malecot-Boutin.   .

L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61  artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Vernissage à l’Art en Partage

L’événement Vernissage à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Médoc-Vignoble

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