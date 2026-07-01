Vernissage à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil
vendredi 17 juillet 2026 · L'Art en Partage · Vertheuil
Informations pratiques
Vertheuil
Vernissage à l’Art en Partage
L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en, Partage organise le vernissage de l’artiste céramiste Anne Malecot-Boutin. .
L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Vernissage à l’Art en Partage
L’événement Vernissage à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Médoc-Vignoble
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