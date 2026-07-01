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Vide-greniers à Vertheuil Domaine de Nodris Vertheuil

samedi 11 juillet 2026 · Domaine de Nodris · Vertheuil

Vide-greniers à Vertheuil Domaine de Nodris Vertheuil

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Domaine de Nodris
Adresse
1 Rue du Maquis
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif
1.5 1.5 1.5 Tarif de base plein tarif

Vertheuil

Vide-greniers à Vertheuil

Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil Gironde

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 07:30:00
fin : 2026-07-11 16:30:00

Date(s) :
2026-07-11

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Broc’Médoc organise un vide-greniers au domaine de Nodris.
Buvette et réservation sur place.
Sur réservation pour les exposants, jusqu’au 4.07. L’installation se fera de 6h à 7h30. Les véhicules ne sont pas autorisés sur le site.   .

Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 99 01 85 

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English : Vide-greniers à Vertheuil

L’événement Vide-greniers à Vertheuil Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Médoc-Vignoble

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