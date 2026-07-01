Vide-greniers à Vertheuil Domaine de Nodris Vertheuil
samedi 11 juillet 2026 · Domaine de Nodris · Vertheuil
Informations pratiques
Vertheuil
Vide-greniers à Vertheuil
Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil Gironde
Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 07:30:00
fin : 2026-07-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Broc’Médoc organise un vide-greniers au domaine de Nodris.
Buvette et réservation sur place.
Sur réservation pour les exposants, jusqu’au 4.07. L’installation se fera de 6h à 7h30. Les véhicules ne sont pas autorisés sur le site. .
Domaine de Nodris 1 Rue du Maquis Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 99 01 85
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English : Vide-greniers à Vertheuil
L’événement Vide-greniers à Vertheuil Vertheuil a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Médoc-Vignoble
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