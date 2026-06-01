Rencontre littéraire à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil
Rencontre littéraire à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil samedi 27 juin 2026.
Vertheuil
Rencontre littéraire à l’Art en Partage
L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage organise une rencontre littéraire avec Patricia Scarlet Normanton autour de son ouvrage Sur les traces de l’Ange bleu des forêts .
Venez rencontrer cette professeure de français et d’anglais, passionnée de langues étrangères et de littérature, pour un moment d’échange. .
L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Rencontre littéraire à l’Art en Partage
L’événement Rencontre littéraire à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble
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