Rencontre littéraire à l’Art en Partage L’Art en Partage Vertheuil samedi 27 juin 2026.

Vertheuil

Rencontre littéraire à l’Art en Partage

L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Art en partage organise une rencontre littéraire avec Patricia Scarlet Normanton autour de son ouvrage Sur les traces de l’Ange bleu des forêts .

Venez rencontrer cette professeure de français et d’anglais, passionnée de langues étrangères et de littérature, pour un moment d’échange. .

L’Art en Partage 10 Rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Rencontre littéraire à l’Art en Partage

L’événement Rencontre littéraire à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble