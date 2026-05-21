Informations pratiques

Rouvroy

Apéro-rencontre Kasimir Zgorecki, le photographe des familles

393 rue du 8 mai 1945 Rouvroy Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Avec Angélique Nison, chargée des collections du Centre régional de la photographie Haust-de-France

Événements familiaux, vie associative, vie quotidienne des familles…Le travail photographique

de Kasimir Zgorecki est incontestablement précieux. Au cours de cet apéro-rencontre, laissezvous conter l’histoire de ce photographe polonais installé à Rouvroy. .

393 rue du 8 mai 1945 Rouvroy 62320 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Angélique Nison, Curator of Collections at the Hauts-de-France Regional Photography Center

L’événement Apéro-rencontre Kasimir Zgorecki, le photographe des familles Rouvroy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Lens-Liévin