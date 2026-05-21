Apéro-rencontre Kasimir Zgorecki, le photographe des familles Rouvroy
vendredi 7 août 2026 · Rouvroy
Informations pratiques
Rouvroy
Apéro-rencontre Kasimir Zgorecki, le photographe des familles
393 rue du 8 mai 1945 Rouvroy Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Avec Angélique Nison, chargée des collections du Centre régional de la photographie Haust-de-France
Événements familiaux, vie associative, vie quotidienne des familles…Le travail photographique
de Kasimir Zgorecki est incontestablement précieux. Au cours de cet apéro-rencontre, laissezvous conter l’histoire de ce photographe polonais installé à Rouvroy. .
393 rue du 8 mai 1945 Rouvroy 62320 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com
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English :
With Angélique Nison, Curator of Collections at the Hauts-de-France Regional Photography Center
L’événement Apéro-rencontre Kasimir Zgorecki, le photographe des familles Rouvroy a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Lens-Liévin