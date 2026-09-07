Apéro Réseau, La table de Saint Jean, Beauvallon

Informations pratiques

Apéro Réseau Mardi 22 septembre, 18h30 La table de Saint Jean Rhône

Evénement réservé aux entrepreneurs financés par RDI. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:30:00+02:00 – 2026-09-22T21:30:00+02:00

« Qui sort, s’en sort ! » Entrepreneurs, développez votre réseau avec la Communauté RDI.

Nous vous accueilllons mardi 22 septembre dès 18h30 à la Table de Saint Jean, restaurant bistronomique et locavore du Pays Mornantais, pour une soirée réseau inspirante et conviviale entre membres de la Communauté RDI : entrepreneurs, bénévoles, partenaires.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, l’inscription est obligatoire via le formulaire ci-contre.

La table de Saint Jean 95 place du dîme Beauvallon 69700 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=mXW_ks8HyUitK9RBosjehORw5hRq14lJnUg5cHQrPuJUQksxRk9BODExUEdZUDBMTlhLTFdSUjJGSi4u »}]

Soirée réseau professionnelle et conviviale pour les entrepreneurs de la Communauté RDI réseau partage d’expérience