Barcella Trio, Salle des fêtes, Beauvallon

Informations pratiques

Barcella Trio Jeudi 25 mars 2027, 20h00 Salle des fêtes Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:00:00+01:00 – 2027-03-25T21:30:00+01:00

Dans le cadre des Envolées du Théâtre de Privas avec le Train Théâtre.

JOIE majuscule ! Les idées en pagaille, Barcella présentera sur cette heureuse parenthèse en Drôme et Ardèche, un spectacle unique en formule trio, explorant des arrangements sensibles et délicats, privilégiant légèreté, clarté et intimité partagée.

Accompagné au piano par Philippe Billoin et à l’accordéon par Laurent Derache, il revisitera les chansons qui ont marqué son parcours ces quinze dernières années.

Il n’est pas impossible qu’il offre à l’envie quelques titres inédits.

Barcella vous donne rendez‑vous pour cette nouvelle aventure poétique, murmurée à l’oreille : un instant suspendu qui placera le texte au coeur de l’expérience musicale.

Pour les amoureuses et les amoureux des mots !

À propos des Envolées

Les Envolées sont nées d’une envie commune de coopération entre le Train Théâtre et le Théâtre de Privas, avec la complicité et l’engagement de communes drômoises et ardéchoises. Depuis plus de 10 ans, une tournée buissonnière est organisée pour être au plus près des territoires, venir vous rencontrer et créer des moments de partage.

Vous souhaitez intégrer le dispositif ?

Pour tout renseignement : Christelle Bonne, Théâtre de Privas ou Boris Goby, Le Train Théâtre.

Tournée du 25 mars au 9 avril en Drôme et Ardèche

Barcella fera escale près de chez vous.

Dates et lieux de tournée sur train-theatre.fr et theatredeprivas.com

Salle des fêtes 22 Rue des Stades, 26800 Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 chanson concert

Jp Trotier