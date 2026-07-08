AGENDA · Beauvallon
La bibliothèque au bord du lac Route de Montéléger Beauvallon
mercredi 8 juillet 2026 · Route de Montéléger · Beauvallon
Informations pratiques
Beauvallon
La bibliothèque au bord du lac
Route de Montéléger Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-08-26
Venez lire et écouter des histoires !
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Route de Montéléger Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 45 62 bibliotheque-beauvallon@orange.fr
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English :
Come and read and listen to stories!
L’événement La bibliothèque au bord du lac Beauvallon a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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