La bibliothèque au bord du lac Route de Montéléger Beauvallon

Informations pratiques

Beauvallon

La bibliothèque au bord du lac

Route de Montéléger Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-08-26

Venez lire et écouter des histoires !

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Route de Montéléger Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 45 62 bibliotheque-beauvallon@orange.fr

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English :

Come and read and listen to stories!

L’événement La bibliothèque au bord du lac Beauvallon a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme