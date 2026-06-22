Beauvallon

Marchés nocturnes

Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14

Venez profiter d’une soirée conviviale à la rencontre des artisans, producteurs, créateurs et acteurs locaux, dans une ambiance estivale et chaleureuse. Une belle occasion de découvrir des savoir-faire, de soutenir l’économie locale !

.

Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 03 26 accueil@beauvallon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convivial evening meeting local artisans, producers, creators and actors, in a warm, summery atmosphere. It’s a great opportunity to discover new skills and support the local economy!

L’événement Marchés nocturnes Beauvallon a été mis à jour le 2026-06-22 par Valence Romans Tourisme