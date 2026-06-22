Marchés nocturnes Beauvallon
Marchés nocturnes Beauvallon vendredi 10 juillet 2026.
Beauvallon
Marchés nocturnes
Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14
Venez profiter d’une soirée conviviale à la rencontre des artisans, producteurs, créateurs et acteurs locaux, dans une ambiance estivale et chaleureuse. Une belle occasion de découvrir des savoir-faire, de soutenir l’économie locale !
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Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 03 26 accueil@beauvallon.fr
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English :
Come and enjoy a convivial evening meeting local artisans, producers, creators and actors, in a warm, summery atmosphere. It’s a great opportunity to discover new skills and support the local economy!
L’événement Marchés nocturnes Beauvallon a été mis à jour le 2026-06-22 par Valence Romans Tourisme