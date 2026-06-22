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Marchés nocturnes Beauvallon

Marchés nocturnes Beauvallon vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Lac de Beauvallon
Ville
26800 Beauvallon
Département
Drôme
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Beauvallon

Marchés nocturnes

Lac de Beauvallon Beauvallon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14

Venez profiter d’une soirée conviviale à la rencontre des artisans, producteurs, créateurs et acteurs locaux, dans une ambiance estivale et chaleureuse. Une belle occasion de découvrir des savoir-faire, de soutenir l’économie locale !
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Lac de Beauvallon Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 03 26  accueil@beauvallon.fr

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English :

Come and enjoy a convivial evening meeting local artisans, producers, creators and actors, in a warm, summery atmosphere. It’s a great opportunity to discover new skills and support the local economy!

L’événement Marchés nocturnes Beauvallon a été mis à jour le 2026-06-22 par Valence Romans Tourisme

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