Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego Mairie de Beauvallon Beauvallon
Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego Mairie de Beauvallon Beauvallon jeudi 27 août 2026.
Beauvallon
Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego
Mairie de Beauvallon 1 Place du Marché Beauvallon Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Quand la musique fait parler les pierres et murmurer l’histoire…
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Mairie de Beauvallon 1 Place du Marché Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
When music makes stones speak and history whisper?
L’événement Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego Beauvallon a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme