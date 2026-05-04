Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego Mairie de Beauvallon Beauvallon

Beauvallon

Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego

Mairie de Beauvallon 1 Place du Marché Beauvallon Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Quand la musique fait parler les pierres et murmurer l’histoire…

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Mairie de Beauvallon 1 Place du Marché Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

When music makes stones speak and history whisper?

L’événement Visite en musique Beauvallon avec le duo Ego Beauvallon a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme