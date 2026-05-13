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APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza

APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza

APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza lundi 13 juillet 2026.

Adresse : 1 Rue du Viala

Ville : 11200 Paraza

Département : Aude

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Paraza

APÉRO RETOUR DE PLAGE

1 Rue du Viala Paraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le château de Paraza se mets aux couleurs de l’été !
Les retours de plage, ce sont des soirées dans une ambiance de guinguette avec un DJ et des food trucks.
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1 Rue du Viala Paraza 11200 Aude Occitanie +33 9 64 33 37 43  contact@chateau-de-paraza.com

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English :

The Château de Paraza dons the colors of summer!
Les retours de plage are evenings in a guinguette atmosphere, with a DJ and food trucks.

L’événement APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza a été mis à jour le 2026-05-13 par

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