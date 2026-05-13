APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza
APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza vendredi 14 août 2026.
Paraza
APÉRO RETOUR DE PLAGE
1 Rue du Viala Paraza Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le château de Paraza se mets aux couleurs de l’été !
Les retours de plage, ce sont des soirées dans une ambiance de guinguette avec un DJ et des food trucks.
.
1 Rue du Viala Paraza 11200 Aude Occitanie +33 9 64 33 37 43 contact@chateau-de-paraza.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Château de Paraza dons the colors of summer!
Les retours de plage are evenings in a guinguette atmosphere, with a DJ and food trucks.
L’événement APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza a été mis à jour le 2026-05-13 par
À voir aussi à Paraza (Aude)
- APÉRO RETOUR DE PLAGE Paraza 13 juillet 2026