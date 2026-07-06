Informations pratiques

Paraza

DE FERME EN FERME FERME MILGRANA

Route de Pouzols Paraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La Ferme Milgrana vous ouvre ses portes le temps d’une journée !

Venez profiter des produits et d’un repas convivial.

Né dans les pommiers, j’ai grandi au milieu des vignes.

En 2017, je décide de planter 2000 grenadiers en agriculture biologique. Sur les 6 hectares que j’exploite, je fais du maraîchage dans mes vergers (pommes de terre, patates douces et courges).

Je vous ferai partager ma passion pour ce fruit aux multiples vertus.

Visite du verger de grenadier avec un guide nature, prévoir de bonnes chaussures (2 km aller)

Sur réservation

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Route de Pouzols Paraza 11200 Aude Occitanie +33 6 85 14 05 36 jacquespuigdemont@yahoo.fr

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English :

Milgrana Farm is opening its doors to you for a day!

Come enjoy our produce and a friendly meal.

I didn’t grow up among apple trees; I grew up among the vineyards.

In 2017, I decided to plant 2,000 pomegranate trees using organic farming methods. On the 6 hectares I farm, I grow vegetables in my orchards (potatoes, sweet potatoes, and squash).

I’d love to share my passion for this fruit with its many health benefits.”

Tour of the pomegranate orchard with a nature guide—be sure to wear sturdy shoes (2 km one way)

By reservation only

L’événement DE FERME EN FERME FERME MILGRANA Paraza a été mis à jour le 2026-07-06 par