APÉRO SARDANES Amélie-les-Bains-Palalda
APÉRO SARDANES Amélie-les-Bains-Palalda vendredi 19 juin 2026.
Amélie-les-Bains-Palalda
APÉRO SARDANES
Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Un moment convivial pour profiter d’un apéritif en terrasse, au rythme des sardanes à découvrir, partager, danser ou simplement admirer.
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Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A convivial moment to enjoy an aperitif on the terrace, to the rhythm of sardanes to discover, share, dance or simply admire.
L’événement APÉRO SARDANES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-03 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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