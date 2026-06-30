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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

APÉRO SARDANES Amélie-les-Bains-Palalda

vendredi 10 juillet 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

APÉRO SARDANES

Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Un moment convivial pour profiter d’un apéritif en terrasse, au rythme des sardanes à découvrir, partager, danser ou simplement admirer.
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Place de la République Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A convivial moment to enjoy an aperitif on the terrace, to the rhythm of sardanes to discover, share, dance or simply admire.

L’événement APÉRO SARDANES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-23 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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