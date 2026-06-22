LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda
LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda jeudi 2 juillet 2026.
Amélie-les-Bains-Palalda
LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE
Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Venez profiter d’une belle soirée d’été dans une ambiance conviviale et festive avec Christian Fontaine. Laissez-vous porter par la musique, partagez un moment de détente entre amis ou en famille et, pourquoi pas, esquissez quelques pas de danse.
.
Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a lovely summer evening in a warm and festive atmosphere with Christian Fontaine. Let the music sweep you away, relax with friends or family, and—why not?—try a few dance steps.
L’événement LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
À voir aussi à Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda 30 juin 2026
- ATELIER ARTISTIQUE LES METAMORPHOSES DES GESTES Amélie-les-Bains-Palalda 2 juillet 2026
- ATELIER D’ART PHOTO THÉRAPIE Amélie-les-Bains-Palalda 15 juillet 2026
- SOIRÉE ANIMÉE PAR CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda 15 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DES THERMES Thermes d’Amélie-les-Bains Amélie-les-Bains-Palalda 22 juillet 2026