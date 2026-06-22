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LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda

LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
Rue piétonne
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE

Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Venez profiter d’une belle soirée d’été dans une ambiance conviviale et festive avec Christian Fontaine. Laissez-vous porter par la musique, partagez un moment de détente entre amis ou en famille et, pourquoi pas, esquissez quelques pas de danse.
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Rue piétonne Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 01 98 

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English :

Come enjoy a lovely summer evening in a warm and festive atmosphere with Christian Fontaine. Let the music sweep you away, relax with friends or family, and—why not?—try a few dance steps.

L’événement LES JEUDIS D’AMÉLIE CHRISTIAN FONTAINE Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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