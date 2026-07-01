Apéro sauvage LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas

Informations pratiques

Lau-Balagnas

Apéro sauvage

LAU-BALAGNAS Derrière le parking de la piscine Lau Folies Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez déguster les plantes sauvages dans la joie et la bonne humeur.

Dégustation des plantes sauvages amuses bouches salées & sucrées. Boissons sans alcool.

Rencontre entre personnes passionnées et novices.

En présence de

– Catherine MIGNAUD passionnée cuisine sauvage.

– Julie MOREAU naturopathe.

Réservation par téléphone et par mail.

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LAU-BALAGNAS Derrière le parking de la piscine Lau Folies Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 45 25 42 71 aufildesvegetaux@gmail.com

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English :

Come taste wild plants in a fun and friendly atmosphere.

Wild plant tasting: savory and sweet appetizers. Non-alcoholic beverages.

A gathering for both enthusiasts and beginners.

Featuring:

? Catherine MIGNAUD: wild food enthusiast.

? Julie MOREAU: naturopath.

Reservations by phone or email.

L’événement Apéro sauvage Lau-Balagnas a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65