Apéro sauvage LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas
dimanche 26 juillet 2026 · LAU-BALAGNAS · Lau-Balagnas
Informations pratiques
Lau-Balagnas
Apéro sauvage
LAU-BALAGNAS Derrière le parking de la piscine Lau Folies Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez déguster les plantes sauvages dans la joie et la bonne humeur.
Dégustation des plantes sauvages amuses bouches salées & sucrées. Boissons sans alcool.
Rencontre entre personnes passionnées et novices.
En présence de
– Catherine MIGNAUD passionnée cuisine sauvage.
– Julie MOREAU naturopathe.
Réservation par téléphone et par mail.
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LAU-BALAGNAS Derrière le parking de la piscine Lau Folies Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 45 25 42 71 aufildesvegetaux@gmail.com
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English :
Come taste wild plants in a fun and friendly atmosphere.
Wild plant tasting: savory and sweet appetizers. Non-alcoholic beverages.
A gathering for both enthusiasts and beginners.
Featuring:
? Catherine MIGNAUD: wild food enthusiast.
? Julie MOREAU: naturopath.
Reservations by phone or email.
L’événement Apéro sauvage Lau-Balagnas a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65