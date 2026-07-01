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AGENDA · Lau-Balagnas

Apéro sauvage LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas

dimanche 26 juillet 2026 · LAU-BALAGNAS · Lau-Balagnas

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
LAU-BALAGNAS
Adresse
Derrière le parking de la piscine Lau Folies
Ville
65400 Lau-Balagnas
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lau-Balagnas

Apéro sauvage

LAU-BALAGNAS Derrière le parking de la piscine Lau Folies Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Venez déguster les plantes sauvages dans la joie et la bonne humeur.
Dégustation des plantes sauvages amuses bouches salées & sucrées. Boissons sans alcool.
Rencontre entre personnes passionnées et novices.

En présence de
– Catherine MIGNAUD passionnée cuisine sauvage.
– Julie MOREAU naturopathe.

Réservation par téléphone et par mail.
  .

LAU-BALAGNAS Derrière le parking de la piscine Lau Folies Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 45 25 42 71  aufildesvegetaux@gmail.com

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English :

Come taste wild plants in a fun and friendly atmosphere.
Wild plant tasting: savory and sweet appetizers. Non-alcoholic beverages.
A gathering for both enthusiasts and beginners.

Featuring:
? Catherine MIGNAUD: wild food enthusiast.
? Julie MOREAU: naturopath.

Reservations by phone or email.

L’événement Apéro sauvage Lau-Balagnas a été mis à jour le 2026-07-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65