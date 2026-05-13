Brémoncourt

Apéro sur la place

Rue des Mirabelliers Brémoncourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez passer un moment convivial avec la troisième édition de l’Apéro sur la place! Au programme: concert live avec Pierre-Henri Maillard, dégustation et vente de saveurs locales avec Vert Terroir, restauration sur place… Paiement en carte bancaire disponible sur place.

Entrée libre.Tout public

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Rue des Mirabelliers Brémoncourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 46 51

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English :

Come and enjoy the third edition of the Apéro sur la place! On the program: live concert with Pierre-Henri Maillard, tasting and sale of local flavors with Vert Terroir, on-site catering… Credit card payment available on site.

Free admission.

L’événement Apéro sur la place Brémoncourt a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS