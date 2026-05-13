Apéro sur la place Brémoncourt
Apéro sur la place Brémoncourt vendredi 5 juin 2026.
Brémoncourt
Apéro sur la place
Rue des Mirabelliers Brémoncourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez passer un moment convivial avec la troisième édition de l’Apéro sur la place! Au programme: concert live avec Pierre-Henri Maillard, dégustation et vente de saveurs locales avec Vert Terroir, restauration sur place… Paiement en carte bancaire disponible sur place.
Entrée libre.Tout public
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Rue des Mirabelliers Brémoncourt 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 46 51
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English :
Come and enjoy the third edition of the Apéro sur la place! On the program: live concert with Pierre-Henri Maillard, tasting and sale of local flavors with Vert Terroir, on-site catering… Credit card payment available on site.
Free admission.
L’événement Apéro sur la place Brémoncourt a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS