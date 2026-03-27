Apéro System Mowjo + Blindtest ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Apéro System Mowjo + Blindtest ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin vendredi 24 avril 2026.
Apéro System Mowjo + Blindtest
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’Apéro System revient à Echo System avec une soirée entre concert live et jeu musical. MowJo, one man band entre blues rock, rhythm’n blues et stoner, ouvre la soirée en solo avec un set direct et sans artifices. Puis place au blind test on joue, on chante, on se prend au jeu sans pression. Petite restauration par la Fabrique. .
ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr
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English : Apéro System Mowjo + Blindtest
L’événement Apéro System Mowjo + Blindtest Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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