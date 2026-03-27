Apéro System Mowjo + Blindtest ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Apéro System Mowjo + Blindtest

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’Apéro System revient à Echo System avec une soirée entre concert live et jeu musical. MowJo, one man band entre blues rock, rhythm’n blues et stoner, ouvre la soirée en solo avec un set direct et sans artifices. Puis place au blind test on joue, on chante, on se prend au jeu sans pression. Petite restauration par la Fabrique. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

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English : Apéro System Mowjo + Blindtest

L’événement Apéro System Mowjo + Blindtest Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE