Apéro techno-dansant, Théâtre de l’Union Limoges

Apéro techno-dansant

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Pour clôturer la première édition du temps fort Attention ! Nouvelle Génération , les équipes du théâtre de l’Union vous propose un apéro techno-dansant, mené par le DJ 66AM.

Cet événement aura lieu à l’issue de la représentation du spectacle EXIT [Toute sortie est définitive] .

Réservé aux spectateurs munis d’un billet pour ce spectacle. Plus d’informations auprès du théâtre (en lien). .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87006 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

English : Apéro techno-dansant

L’événement Apéro techno-dansant Limoges a été mis à jour le 2025-12-20 par OT Limoges Métropole