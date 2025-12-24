Apéro techno-dansant, Théâtre de l’Union Limoges
Apéro techno-dansant, Théâtre de l’Union Limoges samedi 24 janvier 2026.
Apéro techno-dansant
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pour clôturer la première édition du temps fort Attention ! Nouvelle Génération , les équipes du théâtre de l’Union vous propose un apéro techno-dansant, mené par le DJ 66AM.
Cet événement aura lieu à l’issue de la représentation du spectacle EXIT [Toute sortie est définitive] .
Réservé aux spectateurs munis d’un billet pour ce spectacle. Plus d’informations auprès du théâtre (en lien). .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87006 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00
English : Apéro techno-dansant
