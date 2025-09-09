APÉRO TRICOT/CROCHET Saint-Brevin-les-Pins
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-09-09 18:00:00
fin : 2025-09-23 20:00:00
Dans une ambiance conviviale pour démarrer ou poursuivre votre projet.
Durée 2h00 Tarif 8€
272 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 88 59 54 26 contact@laiguilledespins.fr
