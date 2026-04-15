Apéro-Vélo & Pique-Nique Géant : La Plaine en Fête !, Plaine des Navarres, Aniche

Apéro-Vélo & Pique-Nique Géant : La Plaine en Fête ! Vendredi 22 mai, 18h00 Plaine des Navarres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:30:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo et des initiatives de la Ville d’Aniche, nous vous invitons à un grand rassemblement festif et familial. Le concept est simple : vous apportez votre pique-nique, votre bonne humeur, et nous nous occupons du reste !

Au programme :

– Pique-nique partagé : Installez-vous confortablement sur l’herbe pour un apéro en plein air.

– Animations Nature gratuites : La Ville proposera des activités ludiques pour découvrir la biodiversité locale (ateliers pour petits et grands).

– Accueil Cyclo : Un parking vélo éphémère et sécurisé sera installé spécialement pour l’occasion. Et, parce qu’à Aniche, on encourage les mobilités douces : chaque personne venant à vélo se verra remettre une surprise exclusive.

Infos Pratiques :

– Quand ? Vendredi 22 mai (à partir de 18h)

– Où ? Plaine des Navarres, Aniche (accès par la rue Jean Jaurès Prolongée, ou par le parking du stade des Navarres, rue Laudeau).

– Tarif : Gratuit, accès libre.

– À prévoir : Votre vélo, votre pique-nique et votre plus beau sourire !

Une question ? Contactez nous au 03 27 99 91 03.

Plaine des Navarres Rue Jean Jaurès Prolongée Aniche 59580 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 99 91 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maforconi-pvd-aniche@orange.fr »}]

Envie d’une parenthèse au grand air ? Enfourchez votre vélo et rejoignez-nous pour un moment de convivialité unique sur la Plaine des Navarres !