Les Fêtes de Kopierre Aniche

Place Jean Jaurès Aniche Nord

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Chaque mois de juin, la ville d’Aniche vibre au rythme des Fêtes de Kopierre, un rendez-vous haut en couleur qui mêle tradition, convivialité et bonne humeur !

Au cœur de cette célébration se trouve Kopierre, le géant local au grand cœur, qui défile fièrement entouré de musiques, de danse et d’animations pour petits et grands.

Au programme

Défilé foklorique, concerts, spectacles et animations en plein air, brocante, jeux, ateliers créatifs pour les familles.

Sans oublier la fameuse élection de Miss Kopierre, des challenges sportifs et des soirées gourmandes.

Chaque édition réserve son lot de surprises et d’invités de marque, pour des moments inoubliables dans une ambiance populaire et chaleureuse.

Rendez-vous chaque quatrième week-end de juin pour partager ensemble la magie des Fêtes de Kopierre et faire battre le cœur d’Aniche au rythme de la fête ! 0 .

Place Jean Jaurès Aniche 59580 Nord Hauts-de-France

