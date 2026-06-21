Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup
Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup jeudi 20 août 2026.
Moncaup
Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Au programme histoire du Clos Basté et présentation de l’appellation Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Visite du domaine (balade commentée dans les vignes et les chais), explication sur la viticulture bio par la famille Mur. Dégustation commentée de 6 vins de Madiran bio et de vin de Pays de Bigorre, accompagnée de tapas locales. Jus de fruits locaux. Jeux en bois pour les petits et les grands. Durée 2h. .
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr
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English : Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté
L’événement Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-06-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran