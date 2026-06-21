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Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup

Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup

Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup jeudi 20 août 2026.

Lieu
Clos Basté
Adresse
6 chemin Duviau
Ville
64350 Moncaup
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Moncaup

Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Au programme histoire du Clos Basté et présentation de l’appellation Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Visite du domaine (balade commentée dans les vignes et les chais), explication sur la viticulture bio par la famille Mur. Dégustation commentée de 6 vins de Madiran bio et de vin de Pays de Bigorre, accompagnée de tapas locales. Jus de fruits locaux. Jeux en bois pour les petits et les grands. Durée 2h.   .

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37  closbaste@wanadoo.fr

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English : Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté

L’événement Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-06-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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