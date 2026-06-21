Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup
Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup jeudi 6 août 2026.
Moncaup
Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Au programme histoire du Clos Basté et présentation de l’appellation Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Visite du domaine (balade commentée dans les vignes et les chais), explication sur la viticulture bio par la famille Mur. Dégustation commentée de 6 vins de Madiran bio et de vin de Pays de Bigorre, accompagnée de tapas locales. Jus de fruits locaux. Jeux en bois pour les petits et les grands. Durée 2h. .
Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr
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English : Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté
L’événement Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-06-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran