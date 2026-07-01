Jour de fête à Anastàsie Moncaup
samedi 25 juillet 2026 · Moncaup
Informations pratiques
Moncaup
Jour de fête à Anastàsie
1 Route de la Bigorre Moncaup Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Comédie de Corinne MARSOLLIER (théâtre) et musique MASON (guitare, accordéon, voix).
Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne, de Jean-Luc Lagarce.
Mason Manoucheries et chansons bohèmes.
Ouverture des portes à 18h. Bar et dîner auberge espagnoles. .
1 Route de la Bigorre Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 62 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jour de fête à Anastàsie
L’événement Jour de fête à Anastàsie Moncaup a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Moncaup (Pyrénées-Atlantiques)
- Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup 16 juillet 2026
- Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup 23 juillet 2026
- Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup 30 juillet 2026
- Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup 6 août 2026
- Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup 13 août 2026