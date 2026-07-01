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Jour de fête à Anastàsie Moncaup

samedi 25 juillet 2026 · Moncaup

Jour de fête à Anastàsie Moncaup

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
1 Route de la Bigorre
Ville
64350 Moncaup
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0

Moncaup

Jour de fête à Anastàsie

1 Route de la Bigorre Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Comédie de Corinne MARSOLLIER (théâtre) et musique MASON (guitare, accordéon, voix).
Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne, de Jean-Luc Lagarce.
Mason Manoucheries et chansons bohèmes.
Ouverture des portes à 18h. Bar et dîner auberge espagnoles.   .

1 Route de la Bigorre Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 77 62 41 

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English : Jour de fête à Anastàsie

L’événement Jour de fête à Anastàsie Moncaup a été mis à jour le 2026-07-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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