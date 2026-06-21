Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Clos Basté Moncaup

Moncaup

Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Au programme histoire du Clos Basté et présentation de l’appellation Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Visite du domaine (balade commentée dans les vignes et les chais), explication sur la viticulture bio par la famille Mur. Dégustation commentée de 6 vins de Madiran bio et de vin de Pays de Bigorre, accompagnée de 2 tapas locales. Jus de fruits locaux. Jeux en bois pour les petits et les grands. Durée 2h. .

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37 closbaste@wanadoo.fr

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English : Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté

L’événement Apéro vigneron bio, au domaine Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-06-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran