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Vignes & gourmandises, au Clos Basté Clos Basté Moncaup

lundi 27 juillet 2026 · Clos Basté · Moncaup

Vignes & gourmandises, au Clos Basté Clos Basté Moncaup

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Clos Basté
Adresse
6 chemin Duviau
Ville
64350 Moncaup
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Moncaup

Vignes & gourmandises, au Clos Basté

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-27

Histoire du Clos Basté par la famille Mur, présentation des cépages Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visite des vignes & du chai au cœur de la viticulture bio. Dégustation commentée de 6 vins plus un millésime à maturité, accompagnée de tapas déjeunatoire. Du lundi au samedi. Durée 2h. Sur réservation 24h avant.   .

Clos Basté 6 chemin Duviau Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 27 37  closbaste@wanadoo.fr

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English : Vignes & gourmandises, au Clos Basté

L’événement Vignes & gourmandises, au Clos Basté Moncaup a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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