APÉRO VIGNERON Gignac
dimanche 26 juillet 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
APÉRO VIGNERON
390 Rue Maréchal Joffre Gignac Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Apéro vigneron
Au programme
Dégustation de vins en présence de vignerons.
Brasucade à partager.
Agneau à la broche, cuit sur place.
Mignardises
Une ambiance chaleureuse, idéale pour se retrouver entre amis ou en famille. .
390 Rue Maréchal Joffre Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 22 91 89 36 Info contact@coporestaurant.fr
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English :
Wine aperitif
L’événement APÉRO VIGNERON Gignac a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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