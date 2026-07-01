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AGENDA · Gignac

APÉRO VIGNERON Gignac

dimanche 26 juillet 2026 · Gignac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
390 Rue Maréchal Joffre
Ville
34150 Gignac
Département
Hérault
Tarif
35 35

Gignac

APÉRO VIGNERON

390 Rue Maréchal Joffre Gignac Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Apéro vigneron
Au programme
Dégustation de vins en présence de vignerons.
Brasucade à partager.
Agneau à la broche, cuit sur place.
Mignardises
Une ambiance chaleureuse, idéale pour se retrouver entre amis ou en famille.   .

390 Rue Maréchal Joffre Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 22 91 89 36  Info contact@coporestaurant.fr

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English :

Wine aperitif

L’événement APÉRO VIGNERON Gignac a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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