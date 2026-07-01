Informations pratiques

Gignac

APÉRO VIGNERON

390 Rue Maréchal Joffre Gignac Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Apéro vigneron

Au programme

Dégustation de vins en présence de vignerons.

Brasucade à partager.

Agneau à la broche, cuit sur place.

Mignardises

Une ambiance chaleureuse, idéale pour se retrouver entre amis ou en famille. .

390 Rue Maréchal Joffre Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 22 91 89 36 Info contact@coporestaurant.fr

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English :

Wine aperitif

L’événement APÉRO VIGNERON Gignac a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT