Gignac

MARIE SARAH

Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Marie Sarah fait partie de ces voix qui marquent dès les premières notes.

Après un passage remarqué à Taratata et de nombreuses scènes prestigieuses aux côtés de Boyz II Men, Gavin DeGraw, Tower of Power ou encore Seal, Marie Sarah s’impose comme l’une des nouvelles figures de la soul française.

Après un passage remarqué dans l’émission Taratata, Marie Sarah s’impose comme l’une des nouvelles figures de la soul française.

Dans l’intimité du Domaine de Pélican au cœur des vignes, retrouvez Marie Sarah pour un moment suspendu, une rencontre rare avec une voix d’exception.

Domaine de Pélican, Gignac (34150)

Vendredi 17 juillet 2026 à 21h

Bar à vin et restauration maison sur place des 19h

Tarif 13€ / Gratuit 14 ans

Infos & réservations https://www.lesonambule.fr/saison_25-26/marie-sarah-en-duo/

*Organisé dans le cadre des Itinéraires Bis, la programmation estivale et itinérante du Sonambule .

Lieu dit le Pélican, Chemin de Pélican Gignac 34150 Hérault Occitanie

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English : MARIE SARAH

Marie Sarah is one of those voices that make an impression from the very first notes.

After a remarkable stint on *Taratata* and numerous appearances on prestigious stages alongside Boyz II Men, Gavin DeGraw, Tower of Power, and Seal, Marie Sarah has established herself as one of the rising stars of French soul.

L’événement MARIE SARAH Gignac a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT