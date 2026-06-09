FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE Gignac
FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE Gignac mercredi 1 juillet 2026.
Gignac
FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE
2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Ateliers & concert avec les Jeunes en Scène
Ateliers & concert avec les Jeunes en Scène
10h Atelier arts plastiques
14h Atelier écriture slam
19h Soirée Open Mic Grunt .
2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02
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English :
Workshops & concert with Les Jeunes en Scène
L’événement FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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