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FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE Gignac

FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE Gignac mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 2 Avenue du Mas Salat

Ville : 34150 Gignac

Département : Hérault

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Gignac

FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Ateliers & concert avec les Jeunes en Scène
Ateliers & concert avec les Jeunes en Scène
10h Atelier arts plastiques
14h Atelier écriture slam
19h Soirée Open Mic Grunt   .

2 Avenue du Mas Salat Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 9 70 14 48 02 

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English :

Workshops & concert with Les Jeunes en Scène

L’événement FESTIVAL JEUNESSE HÉROS DE LA VALLÉE Gignac a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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