Gignac

FÊTE DE LA MUSIQUE

Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la musique avant l’heure, dans le centre de Gignac !

Fête de la musique avant l’heure, dans le centre de Gignac !

Organisée par la Ville de Gignac et l’Atelier Musical Moderne en partenariat avec Domi Music Clermont l’Hérault et l’Atelier Musical de Saint Bauzille de la Sylve. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 83 17 03 79

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English :

Music festival before the hour, in the center of Gignac!

From 7:30 pm, 10 groups will animate your evening

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Gignac a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT