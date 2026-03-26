FÊTE DE LA MUSIQUE Gignac
FÊTE DE LA MUSIQUE Gignac samedi 13 juin 2026.
Gignac
FÊTE DE LA MUSIQUE
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la musique avant l’heure, dans le centre de Gignac !
Fête de la musique avant l’heure, dans le centre de Gignac !
Organisée par la Ville de Gignac et l’Atelier Musical Moderne en partenariat avec Domi Music Clermont l’Hérault et l’Atelier Musical de Saint Bauzille de la Sylve. .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 83 17 03 79
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English :
Music festival before the hour, in the center of Gignac!
From 7:30 pm, 10 groups will animate your evening
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Gignac a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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