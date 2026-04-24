Gignac

EVEIL MUSICAL

Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un moment musical parent/enfant avec Nathalie, musicienne et ses instruments variés, un temps chanté et des comptines d’ici et d’ailleurs.

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Un moment musical parent/enfant avec Nathalie, musicienne et ses instruments variés, un temps chanté et des comptines d’ici et d’ailleurs.

Pour les enfants de 0 à 3 ans .

Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

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English :

We offer a musical experience shared by children and adults, based on instrumental and vocal exploration. Our musician accompanies toddlers in their sound discoveries, offering them a variety of instruments as well as a time for singing, with nursery rhymes from near and far.

L’événement EVEIL MUSICAL Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT