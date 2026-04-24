EVEIL MUSICAL Gignac
EVEIL MUSICAL Gignac mercredi 3 juin 2026.
Gignac
EVEIL MUSICAL
Place du Jeu de Ballon Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Un moment musical parent/enfant avec Nathalie, musicienne et ses instruments variés, un temps chanté et des comptines d’ici et d’ailleurs.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Un moment musical parent/enfant avec Nathalie, musicienne et ses instruments variés, un temps chanté et des comptines d’ici et d’ailleurs.
Pour les enfants de 0 à 3 ans .
Place du Jeu de Ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83
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English :
We offer a musical experience shared by children and adults, based on instrumental and vocal exploration. Our musician accompanies toddlers in their sound discoveries, offering them a variety of instruments as well as a time for singing, with nursery rhymes from near and far.
L’événement EVEIL MUSICAL Gignac a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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