FÊTE DE LA NATURE Gignac

Gignac

FÊTE DE LA NATURE

Chemin de Carabottes Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Balades, spectacles, expositions photo et conférences vous attendent. Venez profiter d’une journée riche, à la découverte de notre terroir et de sa biodiversité.

Jeu de piste À la découverte des zones humides de la vallée de l’Hérault

Partez pour une aventure nature au cœur des zones humides de Gignac !

Au départ du Pôle d’Échange Multimodal, suivez un parcours de 3,5 km à pied ou à vélo jusqu’au lycée agricole de la Vallée de l’Hérault.

Tout au long de cette balade d’environ 1h30, laissez-vous guider par une série d’indices, d’énigmes et d’observations pour percer le mystère final…

Entre rivières, mares et végétation typique, vous découvrirez un milieu naturel riche et fragile, indispensable à la biodiversité.

Une aventure ludique et accessible à tous, pour apprendre en s’amusant… tout en contribuant à la préservation du site !

Ploggathon Courir pour la nature !

Rejoignez-nous au lycée de Gignac pour une course pas comme les autres courir ou marcher tout en ramassant les déchets ! Une activité ludique et conviviale qui allie sport, découverte de la biodiversité et action concrète pour la protection des zones humides.

Départ Lycée agricole de la Vallée de l’Hérault

14h30 Durée 1h à 1h30

Parcours de 3 à 4 km, accessible à tous, enfants accompagnés

Gants et sacs de collecte fournis prévoyez une tenue confortable

Au fil du parcours, vous découvrirez les milieux naturels de Gignac tout en contribuant à un geste concret pour la planète. À l’arrivée, une photo collective et la pesée des déchets collectés permettront de célébrer votre engagement !

Une expérience unique pour s’amuser, bouger et protéger la biodiversité.

Animé par l’association Ploggathon.

Conférence

16h 16h45

Routes et biodiversité quels impacts, quelles solutions ?

Les infrastructures routières fragmentent les milieux naturels et impactent la faune.

Cette conférence vous propose de mieux comprendre ces enjeux et de découvrir les solutions mises en place pour concilier déplacements et préservation de la biodiversité.

Présentée par le Conseil départemental de l’Hérault

Exposition Photo

17h Remise des prix du concours photo Fête de la nature. Venez découvrir les lauréats du concours photo de la fête de la nature 2026. Cette année, le thème

17h30 Apéro de l’amitié offert

De 18h à 19h30

Spectacle Mathieu Dumery dit le Professeur Feuillage ! .

Chemin de Carabottes Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 02 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walks, shows, photo exhibitions and conferences await you. Come and enjoy a rich day discovering our region and its biodiversity.

L’événement FÊTE DE LA NATURE Gignac a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT